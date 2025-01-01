Возвращение группы Kirma на сцену

26 октября в Мумий Тролль Баре состоится уникальное событие - возвращение на сцену группы Kirma после шестилетнего перерыва. В этот вечер группа представит новый мини-альбом «So Faraway Story» и дебютирует с новой солисткой - Елизаветой Железняк.

Специальные гости

Концерт обещает быть насыщенным и интересным. В качестве специального гостя выступит вокалистка "золотого" состава группы Kirma, звезда третьего сезона шоу «Голос» - Евгения Благова. Также свою лепту внесет участница записи нового ЕР, Виктория Астрелина, исполнившая три русскоязычные композиции.

Программа вечера

Открывать вечер будет замечательная группа Корнея и Алисы - «Причина Океана». Это творческое трио уже успело завоевать сердца многих поклонников своей музыкой.

История группы Kirma

В период с 2010 по 2014 годы Kirma была флагманом российского трип-хопа, выступая с успехом в лучших клубах Москвы и Санкт-Петербурга. За время своего существования группа смогла привлечь внимание культовых европейских коллективов, таких как Archive и Antimatter, которые приглашали Kirma для совместных выступлений в столице.

Не упустите возможность стать частью этого исторического возвращения! Ждем вас на концерте!