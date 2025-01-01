Кирилл Попов. О, Русская земля!

Музыкальная программа «О, Русская земля» в Екатеринбурге

Приглашаем зрителей на уникальную музыкальную программу «О, Русская земля», представленную проектом «Театр песни Кирилла Попова». В этом театрализованном событии оживут образы защитников Отечества, начиная с древних времен и до наших дней.

Музыкальные шедевры и народные традиции

В программе прозвучат знаковые произведения, посвященные родной земле, природе и историческим событиям. Зрители смогут насладиться арием из опер и ораторий таких великих композиторов, как:

П. Чайковский

М. Глинка

С. Прокофьев

М. Бородин

М. Мусоргский

В числе представленных произведений - оперы «Война и мир», «Иван Сусанин», «Хованщина» и «Князь Игорь». Также зрители смогут послушать романсы, русские народные и популярные песни, а также инструментальные пьесы.

Не упустите возможность

Эта программа станет не только прекрасной возможностью погрузиться в богатство русской музыки, но и шедевром театрального искусства, который никого не оставит равнодушным. Приходите и разделите с нами эту музыкальную оду родной земле!