Кирилл Попов. О, Русская земля!
Кирилл Попов. О, Русская земля!

Кирилл Попов. О, Русская земля!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная программа «О, Русская земля» в Екатеринбурге

Приглашаем зрителей на уникальную музыкальную программу «О, Русская земля», представленную проектом «Театр песни Кирилла Попова». В этом театрализованном событии оживут образы защитников Отечества, начиная с древних времен и до наших дней.

Музыкальные шедевры и народные традиции

В программе прозвучат знаковые произведения, посвященные родной земле, природе и историческим событиям. Зрители смогут насладиться арием из опер и ораторий таких великих композиторов, как:

  • П. Чайковский
  • М. Глинка
  • С. Прокофьев
  • М. Бородин
  • М. Мусоргский

В числе представленных произведений - оперы «Война и мир», «Иван Сусанин», «Хованщина» и «Князь Игорь». Также зрители смогут послушать романсы, русские народные и популярные песни, а также инструментальные пьесы.

Не упустите возможность

Эта программа станет не только прекрасной возможностью погрузиться в богатство русской музыки, но и шедевром театрального искусства, который никого не оставит равнодушным. Приходите и разделите с нами эту музыкальную оду родной земле!

Купить билет на концерт Кирилл Попов. О, Русская земля!

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
28 октября вторник
19:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 900 ₽

