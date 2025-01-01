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Кирилл Мазур. Проверка материала
Билеты от 1200₽
Киноафиша Кирилл Мазур. Проверка материала

Кирилл Мазур. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Проверка материала: Кирилл Мазур

Кирилл Мазур – талантливый комик и артист, который в свои 20 лет уже успел достичь значительных успехов в мире юмора. Он является финалистом проекта «Открытый Микрофон» и победителем шоу «Мани Майк». Кроме того, Кирилл является резидентом популярного шоу «Стендап» на ТНТ.

Личная жизнь

Несмотря на столь юный возраст, Кирилл также успел стать мужем и отцом, что добавляет ему новых граней в творчестве. Его личные переживания и семейные истории становятся частью его выступлений, делая их более глубокими и relatable для зрителей.

Что ожидать от выступления

На предстоящем спектакле Кирилл поделится своими мыслями о жизни, семье и, конечно, о комедии. Зрителей ждут искрометные шутки, актуальные темы и искренний юмор, который не оставит равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Не пропустите!

Если вы хотите увидеть, как молодой талант справляется с вызовами, которые ставит перед ним жизнь и сцена, не упустите возможность посетить его выступление. Это будет уникальная возможность увидеть комика, который только начинает свой путь, но уже имеет за плечами значительные достижения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
16:00 от 1200 ₽
12 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 1200 ₽
19 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 1200 ₽

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