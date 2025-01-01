Меню
Кирилл Коперник
Билеты от 1200₽
Киноафиша Кирилл Коперник

Кирилл Коперник

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Осенний концерт группы Кирилл Коперник в MT Music Bar

С момента последнего весеннего концерта у группы Кирилл Коперник накопилось несколько новых песен и большое желание встретиться с любимыми слушателями. И эта встреча произойдет уже скоро – 30 октября в стенах MT Music Bar в Москве!

Насколько уникален этот концерт?

В программе представлено множество уже полюбившихся хитов, а также свежие треки, которые еще не звучали на больших сценах. Концерт обещает быть насыщенным и динамичным, что станет настоящим праздником для фанатов группы.

Что стоит ожидать от вечера?

На концерте вас ждёт отчаянная плясовая музыка, пение хором всем залом и настоящий драйв как на сцене, так и на танцполе. Это всё те эмоции и атмосфера, за которые зрители ценят лайвы группы.

Почему стоит прийти?

Если вы ещё не были на концерте Кирилла Коперника, это ваш шанс увидеть живое исполнение ярких и энергичных композиций. Присоединяйтесь к веселью и поверьте, такая встреча запомнится надолго!

30 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

