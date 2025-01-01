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Кирилл Добровольский
Киноафиша Кирилл Добровольский

Кирилл Добровольский

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап концерт Кирилла Добровольского в Пространстве Yushin Brothers

Не упустите возможность стать частью увлекательного стендап-концерта Кирилла Добровольского! Он состоится в уютном пространстве Yushin Brothers. Это событие обязательно привлечет внимание любителей качественного юмора и живого общения.

О Кирилле Добровольском

Кирилл Добровольский — известный российский стендап-комик, который завоевал сердца зрителей своим уникальным стилем и остроумием. Он стал популярным благодаря своим выступлениям на различных стендап-площадках и телевизионных шоу. Его юмор основан на наблюдениях за повседневной жизнью, и зрители всегда могут ожидать неожиданные повороты и искренние эмоции.

Что ожидать от концерта?

На концерте Кирилл представит новые шутки и истории, которые не оставят равнодушными никого. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться атмосферой веселья и непринужденности.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах Yushin Brothers. Рекомендуем заранее забронировать места, так как количество билетов ограничено.

Не упустите шанс увидеть живое выступление одного из лучших комиков страны! Мы ждем вас на стендап-концерте Кирилла Добровольского!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 31 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
12 октября в 19:00 Circus
от 2600 ₽
Субботний стендап
18+
Юмор
Субботний стендап
9 августа в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Navai
12+
Поп
Navai
23 сентября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2500 ₽
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