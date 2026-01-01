Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кирилл Добровольский. Проверочный концерт
Киноафиша Кирилл Добровольский. Проверочный концерт

Кирилл Добровольский. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый материал от Кирилла Добровольского

Кирилл Добровольский — красноярский комик, который уже более пяти лет стабильно выступает со стендапом. Его шоу «Фейк-экскурсия» и «Город К(ача)» регулярно появляются в соцсетях и набирают сотни тысяч просмотров.

На проверочном концерте в стендап-клубе «Хэдлайнер» зрителей ожидает новое выступление, в котором Кирилл представит свежий материал, готовя свой первый сольный шоу. Остроумные наблюдения о жизни от самого опытного комика объединения «Стендап Сибирь» обязательно понравятся поклонникам жанра.

Не пропустите возможность насладиться живым выступлением Кирилла Добровольского и его уникальным взглядом на окружающий мир!

Купить билет на концерт Кирилл Добровольский. Проверочный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
19 марта четверг
21:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 700 ₽

В ближайшие дни

Василий Уриевский. Акустика
6+
Поп
Василий Уриевский. Акустика
17 марта в 20:00 Закрытый клуб «64/6»
от 1000 ₽
Вечер стендапа
18+
Юмор
Вечер стендапа
27 марта в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Быстрые свидания
18+
Юмор
Быстрые свидания
15 марта в 20:30 Стендап-клуб «Хэдлайнер»
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше