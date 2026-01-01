Кирилл Добровольский. Проверочный концерт

Новый материал от Кирилла Добровольского

Кирилл Добровольский — красноярский комик, который уже более пяти лет стабильно выступает со стендапом. Его шоу «Фейк-экскурсия» и «Город К(ача)» регулярно появляются в соцсетях и набирают сотни тысяч просмотров.

На проверочном концерте в стендап-клубе «Хэдлайнер» зрителей ожидает новое выступление, в котором Кирилл представит свежий материал, готовя свой первый сольный шоу. Остроумные наблюдения о жизни от самого опытного комика объединения «Стендап Сибирь» обязательно понравятся поклонникам жанра.

Не пропустите возможность насладиться живым выступлением Кирилла Добровольского и его уникальным взглядом на окружающий мир!