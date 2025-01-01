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Кира Скрипниченко. Кому художник должен быть несчастным? Мифы о художниках
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кира Скрипниченко. Кому художник должен быть несчастным? Мифы о художниках

Кира Скрипниченко. Кому художник должен быть несчастным? Мифы о художниках

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Киры Скрипниченко: «Кому художник должен быть несчастным? Мифы о художниках»

Вы когда-нибудь задумывались о стереотипах, окружающих мир художников? На лекции Киры Скрипниченко вы сможете погрузиться в обсуждение мифов о том, что для создания выдающихся произведений искусства художник должен страдать. Кого мы представляем, когда говорим о художниках? Часто это образ человека в берете, с бородой и длинными волосами, который живет в своем мире и страдает от непонимания.

Разоблачение мифов

Многие верят, что художники — это нечто иное, чем обычные люди. Им приписывают отсутствие практичности, неспособность к созданию семей и безумные привычки, но редко кто представляет их злодеями. Кроме того, распространено мнение, что вдохновение и страдания — обязательные условия для творчества. Возможно, вы слышали, что среди женщин-художников нет гениев. Но так ли это на самом деле?

Уникальная возможность

На лекции у вас будет возможность узнать правду о художниках из первых уст. Кира Скрипниченко, талантливый художник и преподаватель, раскроет секреты своего мира и расскажет, что из распространенных мифов соответствует действительности, а что — всего лишь вымысел.

Кто спикер?

Кира Скрипниченко — художник и преподаватель, а также автор блога, посвященного будням художника. Она делится своим опытом и взглядами на искусство, что делает ее лекции особенно интересными и познавательными.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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