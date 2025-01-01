Меню
Кипиш Нот

16+
16+

О концерте/спектакле

Энергия нового поколения: Группа «Кипиш Нот»

Группа «Кипиш Нот» — это яркий вихрь энергии и смелость экспериментаторства, который ищет свою аудиторию на музыкальной арене. Их стиль, известный как New Fresh Punk, сочетает в себе элементы панка, рэпа и восточной музыки, создавая уникальную атмосферу, способную развеять любую скуку.

Что такое New Fresh Punk?

Это не просто музыкальный жанр, а настоящая революция против обыденности! New Fresh Punk представляет собой яркий коктейль из необычных музыкальных элементов. Представьте, что панк и рэп встретились в узком переулке, а затем вместе отправились танцевать драм-н-бейс под русские частушки, адаптированные к сленгу лондонских окраин и Калифорнийского побережья.

Стремление к разнообразию

«Кипиш Нот» выступает с целью разрушить шаблоны и принести свежий воздух в мир музыки. В их треках вы найдете мощные ритмы и заводные мелодии, которые настраивают на общее веселье и стремление к свободе самовыражения.

Почему стоит послушать?

Если вы устали от привычного звучания радиостанций и ищете что-то свежее, «Кипиш Нот» — это то, что вам нужно. Их музыка наполнена динамикой и жизненной энергией, способной вдохнуть восторг в ваше утро или разгрузить вечер.

Не пропустите возможность окунуться в мир New Fresh Punk — живые выступления группы обещают быть яркими и незабываемыми!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 4 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 400 ₽

