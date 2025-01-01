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Кипелов
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Кипелов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Кипелов» в Петербурге

Лидер хеви-металлической сцены, группа «Кипелов», приглашает всех поклонников на свой большой осенний концерт в СК «Юбилейный»! Это событие станет настоящим праздником для любителей мощной музыки и незабываемых эмоций.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться концертной программой, которая включает в себя как самые известные и любимые композиции коллектива, так и новые треки с предстоящего мини-альбома «Весы судьбы», который выйдет в 2024 году. Это отличная возможность не только вспомнить хиты, но и первыми услышать свежие произведения.

Не упустите шанс!

Шоу обещает быть незабываемым! Не упустите шанс увидеть живую игру легендарной группы и погрузиться в атмосферу хеви-метала. Заботьтесь о своих билетах заранее, так как спрос на концерт высок.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 ноября
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Кипелов

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