Концерт группы «Кипелов» в Петербурге

Лидер хеви-металлической сцены, группа «Кипелов», приглашает всех поклонников на свой большой осенний концерт в СК «Юбилейный»! Это событие станет настоящим праздником для любителей мощной музыки и незабываемых эмоций.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться концертной программой, которая включает в себя как самые известные и любимые композиции коллектива, так и новые треки с предстоящего мини-альбома «Весы судьбы», который выйдет в 2024 году. Это отличная возможность не только вспомнить хиты, но и первыми услышать свежие произведения.

Не упустите шанс!

Шоу обещает быть незабываемым! Не упустите шанс увидеть живую игру легендарной группы и погрузиться в атмосферу хеви-метала. Заботьтесь о своих билетах заранее, так как спрос на концерт высок.