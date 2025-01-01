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Кипелов
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Кипелов

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О концерте/спектакле

Хеви-баллады и динамичные музыкальные боевики от Валерия Кипелова. Концерт в Краснодаре

Валерий Кипелов продолжает следовать своей уникальной формуле успеха, которая покоряет сердца слушателей. В его песнях, будь то хеви-баллады или динамичные боевики, всегда присутствует возвышенный стихотворный пафос. Этот стиль делает каждое выступление группы незабываемым.

Романтика и мощный вокал

Не только романтическая лирика, но и запоминающийся чистый вокал самого фронтмена способствуют популярности проекта. Валерий Кипелов, в прошлом сооснователь легендарной метал-группы «Ария», продолжает удивлять зрителей своим мастерством и харизмой на сцене.

Не упустите возможность увидеть живое выступление

Каждый концерт Кипелова — это не просто музыкальное событие, это настоящее театральное представление, которое погружает зрителей в мир эмоций и силы. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 23 сентября
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
19:00 от 3500 ₽
Краснодар, 25 сентября
Олимп Краснодар, Береговая, 144
19:00 от 3000 ₽
Казань, 7 ноября
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
19:00

Фотографии

Кипелов

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