Киновселенная Ханса Циммера и Людовико Эйнауди
В ДК «Ростсельмаш» состоится уникальный концерт, посвящённый музыкальным произведениям киновселенной. Зрителей ждёт вечер, наполненный мелодиями из культовых фильмов и любимых историй.

Особое место в программе займёт творчество Людовико Эйнауди — одного из самых популярных современных композиторов и яркого представителя неоклассицизма. Его музыка, объединяющая классическую музыку, эмбиент и этнические мотивы, известна своей простотой и проникновенностью. Эйнауди прославился благодаря таким фильмам, как «1+1» и «Чёрный лебедь», в которых его мелодии стали символом новой волны киномузыки.

Не менее впечатляющей станет музыкальная вселенная Ханса Циммера, одного из главных композиторов Голливуда. Его произведения формируют атмосферу фильма и усиливают каждую сцену. В программе прозвучат композиции из таких знаменитых фильмов, как «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Ангелы и демоны» и «Шерлок Холмс».

Кроме того, гости концерта услышат музыку легендарного композитора Джона Уильямса, создателя саундтреков к культовым фильмам «Звёздные войны», «Гарри Поттер», «Парк юрского периода», «Один дома» и «Индиана Джонс». Этот концерт станет настоящим подарком для любителей киномузыки и поклонников неоклассицизма.

11 октября воскресенье
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2000 ₽

