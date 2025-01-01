Киносреды при свечах. «Укрощение строптивого» в Оранжерее

Кино при свечах: «Укрощение строптивого» в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальный вечер кино при свечах, который состоится в живописной Оранжерее Таврического сада. В окружении тропических растений и сотен мерцающих свечей вы сможете насладиться итальянской комедией «Укрощение строптивого».

Шекспировские страсти с итальянским колоритом

В этой классической комедии, основанной на пьесе Уильяма Шекспира, зрителей ждут захватывающие перипетии и романтические игры. Главные роли исполняют харизматичные Адриано Челентано и Орнелла Мути. Сюжет вращается вокруг грубоватого фермера, который наслаждается одиночеством, пока в его жизни не появляется загадочная женщина. Ее попытки изменить его взгляды на жизнь оборачиваются настоящими испытаниями для обоих.

Комфорт и уют для зрителей

Каждый билет включает попкорн, а для гостей VIP-зоны предусмотрен бокал игристого в подарок! Рассаживание в зале свободное: вы можете выбрать удобное место на шезлонгах в VIP-зоне или на обычных стульях.

Информация о спектакле

Продолжительность: 1 час 45 минут

1 час 45 минут Рекомендовано: для зрителей старше 12 лет

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу шекспировских страстей и насладиться великолепной игрой талантливых актеров в уникальной обстановке!