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Киносреды при свечах. «Укрощение строптивого» в Оранжерее
Киноафиша Киносреды при свечах. «Укрощение строптивого» в Оранжерее

Киносреды при свечах. «Укрощение строптивого» в Оранжерее

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кино при свечах: «Укрощение строптивого» в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальный вечер кино при свечах, который состоится в живописной Оранжерее Таврического сада. В окружении тропических растений и сотен мерцающих свечей вы сможете насладиться итальянской комедией «Укрощение строптивого».

Шекспировские страсти с итальянским колоритом

В этой классической комедии, основанной на пьесе Уильяма Шекспира, зрителей ждут захватывающие перипетии и романтические игры. Главные роли исполняют харизматичные Адриано Челентано и Орнелла Мути. Сюжет вращается вокруг грубоватого фермера, который наслаждается одиночеством, пока в его жизни не появляется загадочная женщина. Ее попытки изменить его взгляды на жизнь оборачиваются настоящими испытаниями для обоих.

Комфорт и уют для зрителей

Каждый билет включает попкорн, а для гостей VIP-зоны предусмотрен бокал игристого в подарок! Рассаживание в зале свободное: вы можете выбрать удобное место на шезлонгах в VIP-зоне или на обычных стульях.

Информация о спектакле

  • Продолжительность: 1 час 45 минут
  • Рекомендовано: для зрителей старше 12 лет

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу шекспировских страстей и насладиться великолепной игрой талантливых актеров в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

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