Киносреды при свечах. «Укрощение строптивого» в Оранжерее

StageMagic приглашает вас на уникальный вечер кино при свечах, который состоится в живописной Оранжерее Таврического сада. В окружении тропических растений и сотен мерцающих свечей вы сможете насладиться итальянской комедией «Укрощение строптивого».
В этой классической комедии, основанной на пьесе Уильяма Шекспира, зрителей ждут захватывающие перипетии и романтические игры. Главные роли исполняют харизматичные Адриано Челентано и Орнелла Мути. Сюжет вращается вокруг грубоватого фермера, который наслаждается одиночеством, пока в его жизни не появляется загадочная женщина. Ее попытки изменить его взгляды на жизнь оборачиваются настоящими испытаниями для обоих.
Каждый билет включает попкорн, а для гостей VIP-зоны предусмотрен бокал игристого в подарок! Рассаживание в зале свободное: вы можете выбрать удобное место на шезлонгах в VIP-зоне или на обычных стульях.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу шекспировских страстей и насладиться великолепной игрой талантливых актеров в уникальной обстановке!