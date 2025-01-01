Киносреды при свечах «Полночь в Париже» в Оранжерее

Кино при свечах: «Полночь в Париже» в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает всех ценителей искусства на уникальный показ драмеди-фильма «Полночь в Париже», снятого мастером Вуди Алленом. Это событие пройдет в уютной атмосфере Оранжереи Таврического сада, окруженной тропическими растениями и огоньками свечей.

О фильме

Главный герой, писатель и бесконечный романтик Гил, верит, что его место в 1920-х годах. Он приезжает в Париж с возлюбленной на каникулы и неожиданно оказывается в прошлом. Встречи с такими иконами, как Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо, супруги Фицджеральды и Гертруда Стайн, заставляют его понять, что он привязан к этому времени и хочет остаться там навсегда.

Особенности мероприятия

Каждый билет включает попкорн, а для зрителей VIP-зоны предусмотрен бокал игристого в подарок! Рассадка в зале свободная: вы сможете устроиться на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях.

Дополнительная информация

Продолжительность показа составляет 1 час 34 минуты. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 16 лет. Не упустите возможность насладиться атмосферой уюта и творчества в самом сердце Петербурга!