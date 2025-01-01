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Киносреды при свечах «Полночь в Париже» в Оранжерее
Киноафиша Киносреды при свечах «Полночь в Париже» в Оранжерее

Киносреды при свечах «Полночь в Париже» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кино при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальное мероприятие — показ драмеди-фильма «Полночь в Париже» режиссёра Вуди Аллена, который пройдет среди тропических растений и в окружении свечей. Это идеальная возможность насладиться атмосферой романтики и творчества в одном из самых живописных мест города.

О фильме

Главный герой, писатель и безнадежный романтик Гил, уверенный, что его время — 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы. Он неожиданно попадает в прошлое, где встречается с великими личностями, такими как Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо, супруги Фицджеральды и Гертруда Стайн. Эти встречи заставляют Гила осознать, что он принадлежит именно этой эпохе и мечтает остаться там навсегда.

Условия участия

Каждый билет включает в себя попкорн, а для зрителей VIP-зоны предусмотрен подарок — бокал игристого вина. Рассадка в зале свободная: можно удобно устроиться на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях.

Детали мероприятия

  • Продолжительность: 1 час 34 минуты
  • Рекомендации: для зрителей старше 16 лет

Не упустите шанс насладиться кино в необычной, романтичной обстановке! Ждем вас в Оранжерее Таврического сада.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

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