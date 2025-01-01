Киносреды при свечах «Полночь в Париже» в Оранжерее

Кино при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальное мероприятие — показ драмеди-фильма «Полночь в Париже» режиссёра Вуди Аллена, который пройдет среди тропических растений и в окружении свечей. Это идеальная возможность насладиться атмосферой романтики и творчества в одном из самых живописных мест города.

О фильме

Главный герой, писатель и безнадежный романтик Гил, уверенный, что его время — 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы. Он неожиданно попадает в прошлое, где встречается с великими личностями, такими как Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо, супруги Фицджеральды и Гертруда Стайн. Эти встречи заставляют Гила осознать, что он принадлежит именно этой эпохе и мечтает остаться там навсегда.

Условия участия

Каждый билет включает в себя попкорн, а для зрителей VIP-зоны предусмотрен подарок — бокал игристого вина. Рассадка в зале свободная: можно удобно устроиться на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях.

Детали мероприятия

Продолжительность: 1 час 34 минуты

1 час 34 минуты Рекомендации: для зрителей старше 16 лет

Не упустите шанс насладиться кино в необычной, романтичной обстановке! Ждем вас в Оранжерее Таврического сада.