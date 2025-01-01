Киносреды при свечах. «Париж подождет» в Оранжерее

Кино под свечами: «Париж подождет» Элионор Коппола в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальный показ романтичной комедии «Париж подождет» режиссера Элинор Коппола в атмосферной Оранжерее Таврического сада. В окружении тропических растений и мерцающих свечей вы сможете насладиться этой воздушной историей о любви и самопознании.

Сюжет

Главная героиня, Анна, — женщина, которая сталкивается с одиночеством в браке с успешным кинопродюсером. Ее муж постоянно занят работой, и в его отсутствие Анна решает отправиться в путешествие на автомобиле из Канн в Париж. С ней едет деловой партнер мужа, который оказывается очаровательным собеседником и искусным обольстителем. За два коротких дня они переживают увлекательные приключения, которые помогают Анне вновь ощутить всю прелесть жизни.

Информация о показе

Продолжительность фильма составляет 1 час 33 минуты. Показ рекомендован для зрителей старше 18 лет.

Специальные предложения

Стоимость каждого билета включает попкорн, а для зрителей в VIP-зоне предусмотрен бокал игристого в подарок! Рассадка в зале свободная: вы можете разместиться на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях.

Не упустите возможность насладиться фильмом в уютной обстановке! Ждем вас на показе!