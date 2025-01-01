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Киносреды при свечах. «Париж подождет» в Оранжерее
Киноафиша Киносреды при свечах. «Париж подождет» в Оранжерее

Киносреды при свечах. «Париж подождет» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кино под свечами: «Париж подождет» Элионор Коппола в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальный показ романтичной комедии «Париж подождет» режиссера Элинор Коппола в атмосферной Оранжерее Таврического сада. В окружении тропических растений и мерцающих свечей вы сможете насладиться этой воздушной историей о любви и самопознании.

Сюжет

Главная героиня, Анна, — женщина, которая сталкивается с одиночеством в браке с успешным кинопродюсером. Ее муж постоянно занят работой, и в его отсутствие Анна решает отправиться в путешествие на автомобиле из Канн в Париж. С ней едет деловой партнер мужа, который оказывается очаровательным собеседником и искусным обольстителем. За два коротких дня они переживают увлекательные приключения, которые помогают Анне вновь ощутить всю прелесть жизни.

Информация о показе

Продолжительность фильма составляет 1 час 33 минуты. Показ рекомендован для зрителей старше 18 лет.

Специальные предложения

Стоимость каждого билета включает попкорн, а для зрителей в VIP-зоне предусмотрен бокал игристого в подарок! Рассадка в зале свободная: вы можете разместиться на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях.

Не упустите возможность насладиться фильмом в уютной обстановке! Ждем вас на показе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

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Классическая музыка
ЗКР, В.Валеев, Г.Казазян, Аб-т № 2
12 мая в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
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Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
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Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
23 августа в 18:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 3999 ₽
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
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27 июля в 19:00 Дом Архитектора
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