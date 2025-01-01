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Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее
Киноафиша Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее

Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный показ кинофильма «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее Таврического сада

Среди всевозможных тропических растений и сотен свечей в Оранжерее Таврического сада состоится уникальный показ одного из самых известных фильмов Чарли Чаплина «Великий диктатор» под живое музыкальное сопровождение пианиста Льва Шишкина!

Классика кино и живая музыка

«Великий диктатор» — крайне смелая для своего времени политическая сатира, которая имела огромный успех. Фильм собрал в прокате почти 5 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом Чарли Чаплина. Сюжет картины основан на нелепом курьезе: диктатора несуществующей страны Томании случайно путают с беглым парикмахером еврейского происхождения, который на него похож как две капли воды.

Музыка, которая оживляет фильм

Благодаря ярким импровизациям пианиста-виртуоза Льва Шишкина кино оживет у нас на глазах, а комические сюжеты заиграют новыми красками. Никто не сможет удержаться от смеха!

Удобства для зрителей

В зале свободная рассадка: на шезлонгах в VIP-зоне и на стульях. В стоимость каждого билета входит попкорн, а зрителей в VIP-зоне ждет в подарок бокал игристого!

О пианисте

Исполнитель: Лев Шишкин — петербургский кавер-пианист, мультижанровый музыкант и «путешественник по гармониям». Он является организатором концертов Немого Кино Чарли Чаплина в авторских аранжировках и участником многочисленных музыкальных проектов и фестивалей по всей России.

Детали показа

Продолжительность: 2 часа 5 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее

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