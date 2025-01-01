Киносреды при свечах «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее

Уникальный показ кинофильма «Чарли Чаплин. Великий диктатор» в Оранжерее Таврического сада

Среди всевозможных тропических растений и сотен свечей в Оранжерее Таврического сада состоится уникальный показ одного из самых известных фильмов Чарли Чаплина «Великий диктатор» под живое музыкальное сопровождение пианиста Льва Шишкина!

Классика кино и живая музыка

«Великий диктатор» — крайне смелая для своего времени политическая сатира, которая имела огромный успех. Фильм собрал в прокате почти 5 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом Чарли Чаплина. Сюжет картины основан на нелепом курьезе: диктатора несуществующей страны Томании случайно путают с беглым парикмахером еврейского происхождения, который на него похож как две капли воды.

Музыка, которая оживляет фильм

Благодаря ярким импровизациям пианиста-виртуоза Льва Шишкина кино оживет у нас на глазах, а комические сюжеты заиграют новыми красками. Никто не сможет удержаться от смеха!

Удобства для зрителей

В зале свободная рассадка: на шезлонгах в VIP-зоне и на стульях. В стоимость каждого билета входит попкорн, а зрителей в VIP-зоне ждет в подарок бокал игристого!

О пианисте

Исполнитель: Лев Шишкин — петербургский кавер-пианист, мультижанровый музыкант и «путешественник по гармониям». Он является организатором концертов Немого Кино Чарли Чаплина в авторских аранжировках и участником многочисленных музыкальных проектов и фестивалей по всей России.

Детали показа

Продолжительность: 2 часа 5 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.