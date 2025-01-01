Меню
Киноразбор фильма «Ла-Ла Ленд»
Киноафиша Киноразбор фильма «Ла-Ла Ленд»

Киноразбор фильма «Ла-Ла Ленд»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Киноразбор фильма «Ла-Ла Ленд» с живыми саундтреками в Уфе

Предлагаем погрузиться в мир музыки и кино на нашем увлекательном киноразборе знаменитого фильма «Ла-Ла Ленд», который завоевал шесть премий Оскар. Это уникальное событие объединяет в себе как разбор мыслей режиссера, так и живое исполнение культовых саундтреков.

Задумка режиссера

Мы обсудим ключевые моменты концепции, заложенной в фильм. Как визуальный стиль и музыка помогают передать атмосферу любви и мечты? Чем фильм отличается от других мюзиклов и как этим можно порадовать зрителей?

Мотивации и характеры персонажей

В рамках анализа особое внимание будет уделено глубоким мотивациям главных героев. Постараемся понять, что ими движет и как их выборы влияют на развитие сюжета.

Обсуждение с профессионалами

В нашей беседе примет участие психоаналитик Марина Гаглоева, а также талантливые музыканты, которые помогут нам глубже понять музыкальную составляющую. Их мнения добавят интересных акцентов и откроют новые грани восприятия фильма.

Живое исполнение саундтреков

Не упустите шанс насладиться живым исполнением лучших музыкальных тем из «Ла-Ла Ленд». В составе музыкантов: айгуль фаттахова (вокал), алексей падалко (клавиши), татьяна козловская (бас) и усманов радомир (барабаны, ведущий).

Приходите и дайте волю своим эмоциям в этом уникальном сочетании кинопоказов и живой музыки!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Уфа, 6 сентября
Корпус «Темная сторона» бизнес-парка «Территория 3000» Уфа, Менделеева, 134
19:30 от 1200 ₽

