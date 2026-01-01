Оповещения от Киноафиши
Киноностальгия

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Киноностальгия» в Уфе

Весной 2026 года в Уфе состоится концерт «Киноностальгия», который обещает стать ярким музыкальным событием. Это мероприятие будет посвящено культовым мелодиям из классики отечественного и мирового кинематографа.

Джазовые интерпретации кинохитов

В рамках программы зрители смогут насладиться как инструментальными, так и вокальными версиями знаменитых саундтреков. Концерт обещает собрать наиболее запоминающиеся и любимые мелодии, которые знакомы каждому любителю кино.

Что ожидать?

На концерте звучат джазовые аранжировки, которые придают классическим произведениям новый оттенок. Это отличная возможность не только вспомнить любимые моменты из фильмов, но и насладиться живым исполнением.

Почему стоит посетить?

Если вы любите кино и музыку, «Киноностальгия» — это тот уникальный опыт, который нельзя пропустить. Атмосфера вечера пропитана духом классики и актуальности, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

Следите за новостями, чтобы не пропустить информацию о билетах и других подробностях!

В других городах
Апрель
7 апреля вторник
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50

