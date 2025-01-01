Киномузыка на органе при свечах

Ночь киномузыки: волшебство звуков

Погрузитесь в атмосферу романтики и волшебства, где музыка и свет сливаются в единое целое. В этот чудесный вечер для вас прозвучат шедевры мировой «Киномузыки» в исполнении грандиозного органа.

Уникальная программа концерта

Этот концерт предлагает разнообразные музыкальные программы, посвященные известным саундтрекам, которые оставили значительный след в истории кино. Вы услышите как оригинальную музыку, так и золотую классику, оказавшую влияние на киномузыку.

Путешествие по волшебным сюжетам

Орган перенесет вас в незабываемое путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа. Мелодии, признанные вечными, будут вести ваш внутренний танец воспоминаний и мечтаний, помогая вновь пережить самые светлые и дорогие сердцу моменты.

Информация о концерте

Концерт пройдет на электронном органе марки Viscount. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Не упустите возможность насладиться музыкальным волшебством и погрузиться в мир кинематографической музыки вместе с нами!