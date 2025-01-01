Киномузыка на Органе при Свечах

Орган — это не просто инструмент. Это целый оркестр, способный выразить все чувства и эмоции под искусными руками мастера. Приглашаем петербуржцев и гостей города насладиться величественным звучанием органа в старинных стенах Римско-католического собора Св. Екатерины, который славится своей совершенной акустикой и умиротворенной атмосферой.
В этот чудесный вечер для вас прозвучат шедевры «Киномузыки» в исполнении грандиозного органа. Концерт включает разнообразные музыкальные программы, посвященные выдающимся саундтрекам и золотой классике из известных фильмов, оказавших значительное влияние на киномузыку. Орган перенесет зрителей в незабываемое путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа.
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. В программе выступят:
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере собора, погрузившись в мир звуков и эмоций, который подарит вам этот незабываемый концерт.