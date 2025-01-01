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Киномузыка на Органе при Свечах
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Киномузыка на Органе при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Величие органной музыки в Римско-католическом соборе Св. Екатерины

Орган — это не просто инструмент. Это целый оркестр, способный выразить все чувства и эмоции под искусными руками мастера. Приглашаем петербуржцев и гостей города насладиться величественным звучанием органа в старинных стенах Римско-католического собора Св. Екатерины, который славится своей совершенной акустикой и умиротворенной атмосферой.

Музыкальная программа

В этот чудесный вечер для вас прозвучат шедевры «Киномузыки» в исполнении грандиозного органа. Концерт включает разнообразные музыкальные программы, посвященные выдающимся саундтрекам и золотой классике из известных фильмов, оказавших значительное влияние на киномузыку. Орган перенесет зрителей в незабываемое путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа.

Исполнители

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. В программе выступят:

  • Елизавета Панченко (орган) — известная петербургская органистка и композитор, лауреат международных конкурсов, исполняющая 6, 19 и 24 июля.
  • Галина Ельшаева (орган) — штатный органист собора Св. Михаила, приглашенная на 28 июня.
  • Анна Бондарь (колоратурное сопрано) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, выступающая 28 июня, 27 июля.
  • Эльвира Копылова (колоратурное сопрано) — выпускница Ростовской государственной консерватории, выступающая 6 июля.
  • Анастасия Фомина (гусли) — лауреат международных конкурсов, выступающая 19 июля.
  • Лилия Ситдыкова (скрипка) — выпускница Петербургской консерватории, выступающая 24 июля.
  • Эльдар Абдураманов (орган) — лауреат международных конкурсов, выступающий 27 июля.

Уникальная атмосфера

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере собора, погрузившись в мир звуков и эмоций, который подарит вам этот незабываемый концерт.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽

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