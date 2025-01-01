Киномузыка, мюзиклы и джаз: концерт в Органном зале

В Органном зале пройдет уникальный концерт, где зрителей ожидает музыка, полная тепла и ностальгии. На сцене выступит джазовый инструментальный ансамбль Newzette под управлением Валерия Зиновьева, а также талантливое сопрано, которое наполнит вечер проникновенными вокальными номерами.

Программа вечера

В программе звучат джазовые аранжировки известных мелодий из кинофильмов, включая жемчужины советского периода и композиции из голливудских мюзиклов первой половины ХХ века. Ожидайте редкие хиты, которые раскроются в новом свете — например, музыку из фильма «Гардемарины, вперед!» представят в свежем прочтении.

Изысканное звучание

Голос Валерии Зиновьевой — это высокое, летящее сопрано, которое перекликается с традициями великих певиц, таких как Мария Пахоменко и Лидия Клемент. Ансамбль Newzette добавит французского шарма и джазовой свободы, что превратит знакомые мелодии в увлекательные музыкальные истории через тонкие гармонические ходы и деликатные импровизации.

Для кого этот концерт?

Концерт «Киномузыка, мюзиклы и джаз» — идеальный выбор для ценителей качественной музыки и всех, кто хочет провести вечер, наполненный эстетическим удовольствием и атмосферой ностальгии. Программа рассчитана на самую широкую аудиторию, что делает ее замечательным поводом для знакомства молодежи с шедеврами советской и зарубежной киномузыки.