Киномания. Трибьют группы Кино

Трибьют-концерт группы «Кино» в Омске

Представляем вашему вниманию уникальный Омский коллектив — трибьют группы «Кино» — проект КИНОмания. Музыканты, увлеченные наследием Виктора Цоя и его группы, создают атмосферу настоящих концертов легендарного коллектива конца 80-х и начала 90-х годов.

Погружение в эпоху легенд

Это спектакль-концерт предлагает зрителям насладиться музыкой «Кино» с сохранением аутентичных музыкальных партий, звучавших на оригинальных концертах группы. Каждое выступление — это шаг назад во времени, в мир, где музыка сочеталась с духом свободы и стремлением к переменам.

Состав команды

Василий Елисеев — вокал, гитара

— вокал, гитара Арчи Щербенко — соло-гитара

— соло-гитара Сергей Смалев — бас-гитара

— бас-гитара Егор Никитченко — ударные

Формат и продолжительность

Концерт состоит из двух блоков по 45 минут каждый, с перерывом, что позволяет зрителям насладиться незабываемой атмосферой без спешки. Это отличная возможность вспомнить о вечной классике и погрузиться в мир музыкальных хитов «Кино».

Не пропустите этот уникальный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и современные интерпретации знакомых мелодий!