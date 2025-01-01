Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киномания. Трибьют группы Кино
Киноафиша Киномания. Трибьют группы Кино

Киномания. Трибьют группы Кино

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт группы «Кино» в Омске

Представляем вашему вниманию уникальный Омский коллектив — трибьют группы «Кино» — проект КИНОмания. Музыканты, увлеченные наследием Виктора Цоя и его группы, создают атмосферу настоящих концертов легендарного коллектива конца 80-х и начала 90-х годов.

Погружение в эпоху легенд

Это спектакль-концерт предлагает зрителям насладиться музыкой «Кино» с сохранением аутентичных музыкальных партий, звучавших на оригинальных концертах группы. Каждое выступление — это шаг назад во времени, в мир, где музыка сочеталась с духом свободы и стремлением к переменам.

Состав команды

  • Василий Елисеев — вокал, гитара
  • Арчи Щербенко — соло-гитара
  • Сергей Смалев — бас-гитара
  • Егор Никитченко — ударные

Формат и продолжительность

Концерт состоит из двух блоков по 45 минут каждый, с перерывом, что позволяет зрителям насладиться незабываемой атмосферой без спешки. Это отличная возможность вспомнить о вечной классике и погрузиться в мир музыкальных хитов «Кино».

Не пропустите этот уникальный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и современные интерпретации знакомых мелодий!

Купить билет на концерт Киномания. Трибьют группы Кино

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
12 ноября среда
19:30
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2
от 300 ₽

В ближайшие дни

На других берегах: Евгений Чебатков
16+
Юмор
На других берегах: Евгений Чебатков
14 ноября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 2800 ₽
Сергей Пенкин. Юбилейный концерт
12+
Эстрада
Сергей Пенкин. Юбилейный концерт
24 ноября в 19:00 Концертный зал Омской филармонии
от 2000 ₽
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
6+
Живая музыка
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
21 марта в 20:00 Концертный зал РЦСО
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше