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Киномания на русском
Билеты от 1000₽
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Киномания на русском

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

День российского кино с проектом «Киномания»

Музыканты проекта «Киномания» готовятся к яркому празднованию Дня российского кино! В программе ожидаются песни из самых популярных фильмов, которые лучше всего исполнять вместе. На сцену поднимутся не только талантливые музыканты, но и поющие актеры театра и кино, что обещает сделать вечер незабываемым!

Уникальный проект

«Киномания» — это уникальный проект, в котором музыка из фильмов получает новое прочтение. Музыка в кино — это особый жанр, и песни из кинофильмов продолжают жить в сердцах зрителей даже после финальных титров. Каждая песня — это целая история, и «Киномания» рассказывает такие истории со сцены, позволяя зрителям вновь пережить яркие моменты из любимых фильмов.

Создательница проекта

Ирина Качалова — создательница «Киномании», является певицей, сценаристом и музыкальным редактором. Она работает над созданием саундтреков к фильмам и сериалам и собрала для этого проекта лучших блюзовых музыкантов. Это позволяет зрителям прочувствовать волшебство киномузыки и насладиться музыкальными интерпретациями знакомых мелодий.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и испытать уникальное сочетание кино и музыки на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

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