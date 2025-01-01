Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кинолюбители
Киноафиша Кинолюбители

Кинолюбители

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Секс в большом городе: смотрим вместе!

Есть проекты, которые лучше всего воспринимаются в компании. Приглашаем вас на особый показ серии «Секса в большом городе» в теплой и дружеской атмосфере.

Встреча с любимыми персонажами

Собирайтесь вместе с Лёшей Полубояровым, Викой Караевой, Семёном Голубем и Туяной Хоровиц, чтобы вновь окунуться в мир ярких событий и романтических перипетий главных героинь. Этот проект создаёт уникальное ощущение общности, когда каждый зритель может обсудить события, поделиться эмоциями и задать вопросы.

Атмосфера и взаимодействие

Просмотр будет проходить в формате открытого обсуждения. Участники смогут не только насладиться историей о любви и дружбе, но и получить возможность обсудить её актуальные темы. Зрители смогут делиться своими мыслями, что сделает вечер незабываемым.

Не пропустите!

Показ «Секса в большом городе» — это отличная возможность провести вечер в приятной компании и насладиться качественным контентом. Убедитесь, что вы не пропустите это событие!

Купить билет на концерт Кинолюбители

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
21 сентября воскресенье
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 550 ₽

В ближайшие дни

Stand Up главный Moneymic
18+
Юмор
Stand Up главный Moneymic
29 октября в 20:00 1703
от 10 ₽
Пер Гюнт. В пещере горного короля
6+
Классическая музыка
Пер Гюнт. В пещере горного короля
4 января в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
24 октября в 22:30 Анненкирхе
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше