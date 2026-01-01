Оповещения от Киноафиши
«Киноконцерт». Специальный музыкальный проект к 8 марта
Билеты от 5500₽
О концерте

Весенний киноконцерт в Театре на Цветном

В Театре на Цветном состоится праздничный «Киноконцерт», приуроченный к 8 марта. Неповторимый состав артистов: Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Юлия Пак, Георгий Перадзе, Ирина Скриниченко и Анастасия Уколова под аккомпанемент группы «ГК» исполнят известные песни из кино.

Музыкально-театральный проект «Киноконцерт» был создан в 2024 году Гошей Куценко совместно с продюсером Анастасией Приц. Особенность проекта заключается в том, что актеры возрождают формат кинопесни, исполняя композиции из отечественных и зарубежных фильмов. Состав участников никогда не повторяется, что делает каждый концерт уникальным и позволяет насладиться особой программой.

Гоша Куценко отметил: «Киноконцерт — это удивительный проект. Он объединяет несколько десятков звездных актеров и создает эмоции, радость, заставляет задуматься». Именно поэтому стоит обратить внимание на эту уникальную возможность. «Мы хотим подарить вам два часа беззаботных эмоций и используем для этого все наши ресурсы и возможности», — добавила продюсер Анастасия Приц.

Приходите на «Киноконцерт», даже если вы не умеете петь и не являетесь любителем кино. Этот вечер может удивить вас искренностью исполнения и напомнить, как поет ваша душа.

Информация о проекте «Киноконцерт»

Проект «Киноконцерт» направлен на популяризацию актерской песни. Премьера состоялась в Зеленом Театре ВДНХ и была встречена с восторгом зрителей. Концерты прошли в таких городах, как Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород и Самара, а также в Театре Эстрады и Доме Музыки в Москве.

Среди резидентов проекта — такие известные артисты, как Кристина Бабушкина, Сергей Безруков, Нонна Гришаева и многие другие. Проект также радует зрителей выступлениями юных артистов.

Формат мероприятия

Концерт состоит из двух отделений с антрактом. Сделайте предзаказ еды и напитков по ссылке.

В ролях
Дмитрий Белоцерковский
Екатерина Климова
Гоша Куценко
Никита Кологривый
Георгий Перадзе

Март
8 марта воскресенье
19:00
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
от 5500 ₽

