«Киноконцерт. По любви». Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Павел Прилучный и другие
Билеты от 5000₽
Киноафиша «Киноконцерт. По любви». Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Павел Прилучный и другие

«Киноконцерт. По любви». Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Павел Прилучный и другие

18+
Продолжительность 110 минут
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте

Концерт актерской песни ко Дню влюбленных

14 февраля 2026 года в концертном зале «Барвиха Luxury Village» пройдет особенное событие – «Киноконцерт. По любви». Здесь каждый гость сможет ощутить атмосферу праздника и насладиться высоким уровнем сервиса.

О проекте

«Киноконцерт. По любви» – это уникальная возможность увидеть артистов театра и кино в новом свете. Гоша Куценко и Анастасия Приц создали этот проект с целью привлечь внимание к актерской песне и ее магии. В программе прозвучат знакомые мелодии из фильмов о любви, начиная от хитов советской эпохи и заканчивая современными композициями двухтысячных в свежих аранжировках. Каждое выступление – это не просто музыкальный номер, а встреча с искусством, способная объединить зрителей.

Артисты и программа

На сцене встретятся яркие личности: Полина Казанцева, Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Александр Метелкин, Павел Прилучный, Григорий Сиятвинда и группа «ГК». Зрители смогут услышать мелодии, которые стали символами кино, и узнать истории, обычно остающиеся за кадром. 

Забронируйте свои места и не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

В ролях
Гоша Куценко
Григорий Сиятвинда
Екатерина Климова
Полина Казанцева
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Февраль
14 февраля суббота
20:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 5000 ₽

