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Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Смотрим любовь по-французски»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Смотрим любовь по-французски»

Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Смотрим любовь по-французски»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Киноклуб в ГУМ Кинозале. Тема: французское кино

18 августа в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет киноклуб, который проведет известный издатель Сергей Томаш. Тема встречи — «Смотрим любовь по-французски». Это уникальная возможность погрузиться в мир французского кино и его разнообразие.

Французское кино: искусство легкости

Французы не просто создали кино, они стали мастерами практически всех жанров. Особенно выделяются комедийные мелодрамы, которые, несмотря на свою легкость, требуют высокого уровня мастерства. На нашем мероприятии мы обсудим именно этот жанр и его лучшие образцы.

Фильм «Я вас люблю»

Особое внимание будет уделено фильму Клода Берри «Я вас люблю». Эта картина – настоящая сокровищница, где можно увидеть целое созвездие французских звезд: Катрин Денев, Сержа Генсбура, Жана-Луи Трентиньяна, Жерара Депардье и многих других. Каждый из них внес свой вклад в создание уникальной атмосферы фильма.

Увлекательные лекции от Сергея Томаша

Сергей Томаш уверен, что лекции должны быть не только информативными, но и увлекательными. Его цель — отобрать фильмы, которые актуальны и по сей день, и представить их так, чтобы зрители захотели посмотреть или пересмотреть их немедленно. Присоединяйтесь к нам для интеллектуального и эстетического наслаждения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 августа
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:30 от 1200 ₽

Фотографии

Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Смотрим любовь по-французски» Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Смотрим любовь по-французски»

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3 октября в 19:30 Западное крыло Новой Третьяковки
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