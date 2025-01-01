Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Роми Шнайдер, превращавшая тайну в свет»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Роми Шнайдер, превращавшая тайну в свет»

Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Роми Шнайдер, превращавшая тайну в свет»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Киноклуб в ГУМ Кинозале: Роми Шнайдер в центре внимания

6 октября в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет увлекательная встреча в рамках киноклуба, посвященная удивительной личности Роми Шнайдер. Ведущим вечера станет Сергей Томаш — известный издатель и ценитель кино, который постарается сделать лекцию максимально интересной и содержательной.

Восхитительная актриса и ее уникальная жизнь

Роми Шнайдер — не просто одна из самых красивых женщин в истории кино. Ее жизнь была наполнена драмами и яркими событиями, что делает ее фигуру действительно загадочной. На встрече зрители смогут вспомнить самые знаковые фильмы с участием актрисы, которые оставили заметный след в истории кинематографа.

Любимые режиссеры Роми

В фокусе внимания окажутся не только актерские работы Шнайдер, но и ее сотрудничество с выдающимися режиссерами, среди которых особое место занимает Пьер Гранье-Дефере. В программе — обсуждение его шедевра «Женщина в окне», который подарил зрителям незабываемые моменты вместе с Роми.

Интерактивный подход к кино

Сергей Томаш уверен: лекции должны быть увлекательными. Поэтому он выберет фильмы, которые актуальны и сегодня, и представит их так, что у зрителей появится желание увидеть их — или пересмотреть — незамедлительно.

Не упустите возможность погрузиться в мир кино и увидеть Роми Шнайдер в новом свете! Ждем вас на встрече!

Купить билет на выставка Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Роми Шнайдер, превращавшая тайну в свет»

Помощь с билетами
Октябрь
6 октября понедельник
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 1200 ₽

Фотографии

Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Роми Шнайдер, превращавшая тайну в свет» Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Роми Шнайдер, превращавшая тайну в свет» Киноклуб с С. Томашем. Тема: «Роми Шнайдер, превращавшая тайну в свет»

В ближайшие дни

VR Gallery 2.0
16+
Интерактивный Живопись Инсталляция
VR Gallery 2.0
8 октября в 20:00 Центр «Марс»
от 1000 ₽
Черный вигвам
0+
Интерактивный Современное искусство
Черный вигвам
26 октября в 15:00 Центр «Марс»
от 900 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
31 октября в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1350 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше