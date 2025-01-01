Киноклуб с Сергеем Томашем в ГУМ Кинозале: изучаем влияние рок-н-рольщиков на Голливуд

21 июля в 19:30 ГУМ Кинозал приглашает на встречу в рамках Киноклуба с известным издателем Сергеем Томашем. Тема вечера: «Как поколение рок-н-рольщиков навсегда изменило Голливуд».

Имена таких режиссёров, как Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас, Стивен Спилберг и Питер Богданович, знакомы многим любителям кино. Однако в конце 1960-х годов они были лишь энтузиастами, стремящимися изменить устоявшиеся традиции киноиндустрии.

Яркие представители «Нового Голливуда»

На встрече будет обсуждено влияние и достижения самых заметных фигур «Нового Голливуда», а также их знаменитые фильмы. Особое внимание будет уделено картине «Последний киносеанс», которую многие критики считают одним из ключевых произведений 1970-х годов.

Увлекательные лекции от Сергея Томаша

Сергей Томаш уверен, что лекции должны быть не только информативными, но и увлекательными. Его цель — отобрать фильмы, которые остаются актуальными и по сей день, и представить их так, чтобы зрители захотели посмотреть или пересмотреть их немедленно.

Не упустите возможность погрузиться в мир кино и открыть для себя его новые грани!