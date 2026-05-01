Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Легенды французского кино: Жан-Поль Бельмондо и Катрин Денёв»
Билеты от 2000₽
Возраст 18+
О выставке

Киноклуб в ГУМе: Легенды французского кино

28 мая в 19:00 в ГУМ Кинозале пройдет встреча с киноведом Олегом Грозновым. Темой разговора станут два icons французского кинематографа: Жан-Полем Бельмондо и Катрин Денёв.

Творческий путь Бельмондо и Денёв

На встрече будет обсуждаться карьера Жан-Поля Бельмондо, включая его сотрудничество с режиссерами Жан-Люком Годаром и Аленом Делоном. Особое внимание уделим тому, почему Бельмондо завоевал такую популярность в СССР.

Также мы осветим творческий путь Катрин Денёв. Узнаем, как она стала звездой французского кино и чем занимается сегодня.

Шедевр Трюффо и французская новая волна

Отдельная часть встречи будет посвящена фильму «Сирена с Миссисипи» Франсуа Трюффо, в котором главные роли исполнили Денёв и Бельмондо. Несмотря на то, что картина не была тепло встречена критиками и зрителями, со временем ее оценка изменилась.

Мы обсудим такие вопросы, как: что представляет собой французская «новая волна», за что Трюффо извинился перед Бельмондо, и можно ли назвать «Сирену с Миссисипи» самым хичкоковским фильмом Трюффо.

О Олеге Грознове

Олег Грознов — известный историк искусства и киновед, лауреат Премии Правительства Москвы и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Он умеет доступно рассказывать о сложных вещах, добавляя к этому юмор.

Не упустите возможность погрузиться в мир французского кино вместе с Олегом Грозновым!

Май
28 мая четверг
19:00
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 2000 ₽

Фотографии

