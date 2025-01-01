Меню
Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Главные фильмы на Новый год и Рождество»
Билеты от 1500₽
Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Главные фильмы на Новый год и Рождество»

Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Главные фильмы на Новый год и Рождество»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О выставке

Киноклуб с Олегом Грозновым: главные фильмы на Новый год и Рождество

19 декабря в 19:00 ГУМ Кинозал приглашает вас на встречу киноклуба с киноведом Олегом Грозновым. Тема встречи — «Главные фильмы на Новый год и Рождество». В преддверии праздников мы вспомним самые яркие «ёлочно-снежные» шедевры кинематографа.

Классика кино: «Светлое Рождество»

Основное внимание будет уделено культовому голливудскому мюзиклу «Светлое Рождество». На встрече вы:

  • познакомитесь с великими корифеями Голливуда — Бингом Кросби и Дэнни Кеем;
  • узнаете, что связывает «Светлое Рождество» с такими фильмами, как «Касабланка» и «Вестсайдская история»;
  • вспомните главные кинохиты знаменитого американского композитора Ирвинга Берлина;
  • выясните, почему заглавная песня из фильма — «White Christmas» — стала гимном Рождества в англоязычном мире.

Олег Грознов: ваш путеводитель в мире кино

Олег Грознов — историк искусства, популяризатор киноистории, лекций и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Его умение просто и с юмором рассказывать о сложных темах сделает встречу интересной и увлекательной.

Не упустите возможность узнать больше о любимых фильмах и насладиться атмосферой праздника!

Купить билет на выставка Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Главные фильмы на Новый год и Рождество»

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 1500 ₽

Фотографии

Киноклуб с Олегом Грозновым. Тема: «Главные фильмы на Новый год и Рождество»

