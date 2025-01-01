Киноклуб с Олегом Грозновым: главные фильмы на Новый год и Рождество

19 декабря в 19:00 ГУМ Кинозал приглашает вас на встречу киноклуба с киноведом Олегом Грозновым. Тема встречи — «Главные фильмы на Новый год и Рождество». В преддверии праздников мы вспомним самые яркие «ёлочно-снежные» шедевры кинематографа.

Классика кино: «Светлое Рождество»

Основное внимание будет уделено культовому голливудскому мюзиклу «Светлое Рождество». На встрече вы:

познакомитесь с великими корифеями Голливуда — Бингом Кросби и Дэнни Кеем;

узнаете, что связывает «Светлое Рождество» с такими фильмами, как «Касабланка» и «Вестсайдская история»;

вспомните главные кинохиты знаменитого американского композитора Ирвинга Берлина;

выясните, почему заглавная песня из фильма — «White Christmas» — стала гимном Рождества в англоязычном мире.

Олег Грознов: ваш путеводитель в мире кино

Олег Грознов — историк искусства, популяризатор киноистории, лекций и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Его умение просто и с юмором рассказывать о сложных темах сделает встречу интересной и увлекательной.

Не упустите возможность узнать больше о любимых фильмах и насладиться атмосферой праздника!