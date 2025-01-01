19 декабря в 19:00 ГУМ Кинозал приглашает вас на встречу киноклуба с киноведом Олегом Грозновым. Тема встречи — «Главные фильмы на Новый год и Рождество». В преддверии праздников мы вспомним самые яркие «ёлочно-снежные» шедевры кинематографа.
Основное внимание будет уделено культовому голливудскому мюзиклу «Светлое Рождество». На встрече вы:
Олег Грознов — историк искусства, популяризатор киноистории, лекций и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Его умение просто и с юмором рассказывать о сложных темах сделает встречу интересной и увлекательной.
Не упустите возможность узнать больше о любимых фильмах и насладиться атмосферой праздника!