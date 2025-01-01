Киноклуб с Олегом Грозновым в ГУМ Кинозале. Тема: Вонг Карвай

22 июля в 19:00 в ГУМ Кинозале пройдет увлекательный киноклуб с известным киноведом Олегом Грозновым. Темой встречи станет творчество выдающегося гонконгского режиссера Вонга Карвая, автора культового фильма о любви «Любовное настроение».

История гонконгского кинематографа

В ходе мероприятия зрители смогут узнать о значении Вонга Карвая в контексте гонконгской «новой волны». Олег Грознов расскажет об истории кинематографа Гонконга и о том, какое место среди его представителей занимает Карвай.

Лучшие фильмы Вонга Карвая

Участники киноклуба вспомнят такие шедевры, как «Дикие дни», «Чунгкингский экспресс» и «Счастливы вместе». Обсуждение будет сосредоточено на уникальной творческой манере режиссера, а также на его сотрудничестве с оператором Кристофером Дойлом.

Культовый фильм «Любовное настроение»

В центре внимания окажется «Любовное настроение». Участники узнают, как создавался этот культовый фильм, каким образом на Карвая повлияли мастера кино, такие как Антониони и Хичкок, и почему режиссер принял решение вырезать из картины единственную любовную сцену.

О лекторе

Олег Грознов – историк искусства, популяризатор истории кино и лауреат Премии Правительства Москвы. Он является автором книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Олег умеет рассказывать о сложном просто, а главное – с юмором.

Приглашаем всех любителей кино и театра на это увлекательное событие!