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Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы»

Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Лекция в ГУМ Кинозале: «Николь Кидман — путь актрисы»

19 августа в 19:00 в ГУМ Кинозале состоится уникальный киноклуб под руководством киноведа Олега Грознова. Темой встречи станет выдающаяся актриса Николь Кидман, чья карьера полна ярких ролей и значимых достижений.

Об актрисе и её творчестве

На встрече зрители смогут узнать, за что Николь Кидман была удостоена премии «Оскар», а также обсудить её отношения с партнерами по съемочной площадке и режиссерами, среди которых такие легенды, как Том Круз, Стэнли Кубрик, Юэн Макгрегор и Баз Лурман.

Фильмы, которые стоит вспомнить

Мы вспомним зрителям о таких культовых фильмах, как «С широко закрытыми глазами», «Часы» и «Дрянная девчонка». Особое внимание будет уделено мюзиклу «Мулен Руж», который стал настоящей классикой. Олег расскажет о создании этого культового произведения, а также о его участниках, включая Кайли Миноуг, Пласидо Доминго и Оззи Осборна.

Интересные факты и культурные ссылки

На встрече также будут обсуждены другие фильмы и произведения искусства, посвященные знаменитой «Красной мельнице». Это отличная возможность погрузиться в мир кино и узнать больше о его истории.

О лекторе

Олег Грознов — историк искусства и киновед, который умеет просто и с юмором рассказывать о сложных темах. Он является лауреатом Премии Правительства Москвы и автором книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Не упустите шанс услышать его увлекательные рассказы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы» Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы» Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы» Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы» Киноклуб с О. Грозновым Тема: «Николь Кидман — путь актрисы»

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