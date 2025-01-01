Лекция в ГУМ Кинозале: «Николь Кидман — путь актрисы»

19 августа в 19:00 в ГУМ Кинозале состоится уникальный киноклуб под руководством киноведа Олега Грознова. Темой встречи станет выдающаяся актриса Николь Кидман, чья карьера полна ярких ролей и значимых достижений.

Об актрисе и её творчестве

На встрече зрители смогут узнать, за что Николь Кидман была удостоена премии «Оскар», а также обсудить её отношения с партнерами по съемочной площадке и режиссерами, среди которых такие легенды, как Том Круз, Стэнли Кубрик, Юэн Макгрегор и Баз Лурман.

Фильмы, которые стоит вспомнить

Мы вспомним зрителям о таких культовых фильмах, как «С широко закрытыми глазами», «Часы» и «Дрянная девчонка». Особое внимание будет уделено мюзиклу «Мулен Руж», который стал настоящей классикой. Олег расскажет о создании этого культового произведения, а также о его участниках, включая Кайли Миноуг, Пласидо Доминго и Оззи Осборна.

Интересные факты и культурные ссылки

На встрече также будут обсуждены другие фильмы и произведения искусства, посвященные знаменитой «Красной мельнице». Это отличная возможность погрузиться в мир кино и узнать больше о его истории.

О лекторе

Олег Грознов — историк искусства и киновед, который умеет просто и с юмором рассказывать о сложных темах. Он является лауреатом Премии Правительства Москвы и автором книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Не упустите шанс услышать его увлекательные рассказы!