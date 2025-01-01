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Киноклуб с О. Грозновым. Тема: «Клод Лелуш: по следам «новой волны»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Киноклуб с О. Грозновым. Тема: «Клод Лелуш: по следам «новой волны»

Киноклуб с О. Грозновым. Тема: «Клод Лелуш: по следам «новой волны»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Киноклуб с Олегом Грозновым в ГУМ Кинозале: изучаем творчество Клода Лелуша 

31 июля в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет встреча киноклуба с известным киноведом Олегом Грозновым. Тема вечера — «Клод Лелуш: по следам «новой волны».

Клод Лелуш: Мастер мелодрамы

Клод Лелуш — это имя, которое ассоциируется с выдающимися произведениями кинематографа, среди которых выделяется его знаменитая мелодрама «Мужчина и женщина». Однако в фильмографии Лелуша есть и множество других замечательных лент.

Темы и критика

На встрече мы обсудим не только самые известные фильмы режиссера, такие как «С Новым годом!», «Баловень судьбы» и «Отверженные», но и более глубокие аспекты его творчества. Олег Грознов расскажет о взлетах и падениях Лелуша, основных темах его фильмов и отношении критиков к его работам.

Роман с Россией

Особое внимание будет уделено роману Лелуша с Россией, куда он впервые приехал в юности в весьма авантюрных обстоятельствах. Это путешествие оставило значимый след в его жизни и творчестве.

Мужчина и женщина: Закулисье шедевра

Фильм «Мужчина и женщина» займет центральное место в обсуждении. Мы узнаем, как происходили съемки, кто из актеров был влюблен в кого, и каким образом эта малобюджетная лента покорила мир, оставив неизгладимый след в сердцах зрителей.

О лекторе

Олег Грознов — это не только киновед, но и историк искусства, популяризатор истории кино, лауреат Премии Правительства Москвы и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Его умение просто и с юмором рассказывать о сложных темах делает каждую встречу незабываемой.

Не упустите возможность погрузиться в мир кино вместе с одним из лучших экспертов! 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Киноклуб с О. Грозновым. Тема: «Клод Лелуш: по следам «новой волны» Киноклуб с О. Грозновым. Тема: «Клод Лелуш: по следам «новой волны» Киноклуб с О. Грозновым. Тема: «Клод Лелуш: по следам «новой волны» Киноклуб с О. Грозновым. Тема: «Клод Лелуш: по следам «новой волны»

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