Лекция о легендах Голливуда в ГУМ Кинозале

12 августа в 19:00 в ГУМ Кинозале пройдет встреча киноклуба с известным киноведом Олегом Грозновым. Тема обсуждения — две неоспоримые иконки Голливуда 1970-х: Барбара Стрейзанд и Роберт Редфорд.

Легенды кино

На встрече зрители смогут погрузиться в увлекательный мир Стрейзанд, обсуждая её выдающуюся карьеру в кино и музыкальной индустрии. Мы вспомним о том, как Барбара разделила Оскар с Кэтрин Хепберн, и выясним, что она не только талантливая актриса и певица, но и композитор.

Роберт Редфорд: многогранный талант

Также мы обратим внимание на творчество Роберта Редфорда, вспомнив его знаковые фильмы — от «Буча Кэссиди и Сандэнс Кида» до «Обыкновенных людей». Особое место в обсуждении займет фильм «Какими мы были», где оба актера сыграли ключевые роли.

Значимые факты и музыка

Обсуждая «Какими мы были», мы поговорим о работе Сидни Поллака, который создал эту картину. Узнаем, почему фильм считается одной из самых значимых love story в истории Голливуда, а также вспомним о знаменитой песне «The Way We Were», которая принесла признание обеим звездам.

О лекторе

Олег Грознов — историк искусства и киновед, лауреат Премии Правительства Москвы, автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Его умение рассказывать о сложных темах просто и с юмором привлекает зрителей и делает каждую встречу незабываемой.

Не упустите возможность окунуться в мир голливудских легенд и узнать больше о их жизни и творчестве!