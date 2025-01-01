26 сентября в 19:00 состоится увлекательная встреча в киноклубе с киноведом Олегом Грозновым. Темой обсуждения станут экранизации произведений Агаты Кристи, которые продолжают вдохновлять режиссеров и зрителей.
Книги Агаты Кристи были экранизированы множество раз, и на встрече мы поговорим о лучших и самых неудачных версиях. Вспомним такие культовые фильмы, как «Десять негритят» Говорухина и «Смерть на Ниле» Кеннета Браны.
Особое внимание будет уделено знаменитому фильму Сидни Люмета «Убийство в «Восточном экспрессе». Этот фильм стал знаковым благодаря звездному составу: в нем снялись Шон Коннери, Альберт Финни, Ингрид Бергман, Майкл Йорк и Лорен Беколл.
Мы также сравним классическую экранизацию с современными версиями и постараемся определить, кто же является лучшим Пуаро всех времен.
Олег Грознов — известный историк искусства и киновед, лауреат Премии Правительства Москвы и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Он умеет рассказывать о кино легко и с юмором, что сделает нашу встречу особенно интересной.