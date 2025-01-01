Киноклуб в ГУМ Кинозале

26 сентября в 19:00 состоится увлекательная встреча в киноклубе с киноведом Олегом Грозновым. Темой обсуждения станут экранизации произведений Агаты Кристи, которые продолжают вдохновлять режиссеров и зрителей.

Лучшие и худшие экранизации

Книги Агаты Кристи были экранизированы множество раз, и на встрече мы поговорим о лучших и самых неудачных версиях. Вспомним такие культовые фильмы, как «Десять негритят» Говорухина и «Смерть на Ниле» Кеннета Браны.

В центре внимания — «Убийство в «Восточном экспрессе»

Особое внимание будет уделено знаменитому фильму Сидни Люмета «Убийство в «Восточном экспрессе». Этот фильм стал знаковым благодаря звездному составу: в нем снялись Шон Коннери, Альберт Финни, Ингрид Бергман, Майкл Йорк и Лорен Беколл.

Что узнаем на встрече?

Какое место занимает Люмет в истории американского кино;

Как ему удалось собрать такой выдающийся актерский состав;

Почему из всех звезд «Убийства…» лишь Ингрид Бергман получила «Оскар»;

Какая сцена фильму давалась особенно трудно.

Сравнение классики и современности

Мы также сравним классическую экранизацию с современными версиями и постараемся определить, кто же является лучшим Пуаро всех времен.

О спикере

Олег Грознов — известный историк искусства и киновед, лауреат Премии Правительства Москвы и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Он умеет рассказывать о кино легко и с юмором, что сделает нашу встречу особенно интересной.