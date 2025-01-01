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Киноклуб с Намиком Исмайловым. Тема: «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Киноклуб с Намиком Исмайловым. Тема: «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино»

Киноклуб с Намиком Исмайловым. Тема: «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Киноклуб о детском кино с Намиком Исмайловым в ГУМ Кинозале

8 июля в 19:00 в ГУМ Кинозале пройдет интересное мероприятие — киноклуб с Намиком Исмайловым. Темой встречи станет «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино». В ходе встречи мы обсудим, как мировой кинематограф отражает детство и какие важные вопросы он поднимает.

Детское кино: взгляд взрослых

Кинематограф хранит в своей сокровищнице множество прекрасных фильмов для детей. Ребёнок — это человек без утраченных иллюзий, чье самое большое желание — стать взрослым. Однако фильмы о детях часто предназначены для взрослых, которые стремятся на мгновение вернуться в «беззаботное» детство.

Шедевры о детстве

Мы рассмотрим яркие примеры детского кино, среди которых выделяется фильм «Хористы» — один из самых успешных фильмов в истории французского кинематографа. Эти картины часто полны суровых, пронзительных и вдохновляющих моментов, которые заставляют нас задуматься о границах между детством и взрослой жизнью.

Интеллектуально-дискуссионный подход

В нашем киноклубе мы не просто смотрим фильмы, но и исследуем их как произведения искусства. Намик Исмайлов — режиссёр, сценарист, артист и хореограф, выпускник Высших режиссёрских курсов и Бакинской академии хореографии — поделится своими мыслями и опытом, что сделает обсуждение особенно увлекательным.

Приглашаем всех желающих присоединиться к нам и погрузиться в мир детства и киноискусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Киноклуб с Намиком Исмайловым. Тема: «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино» Киноклуб с Намиком Исмайловым. Тема: «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино» Киноклуб с Намиком Исмайловым. Тема: «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино» Киноклуб с Намиком Исмайловым. Тема: «Взрослые вопросы невзрослых людей. Детство в кино»

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