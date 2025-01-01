Киноклуб с Намиком Исмайловым о мужчинах в кино

2 октября в 19:00 в ГУМ Кинозале пройдет встреча киноклуба с Намиком Исмайловым. Темой обсуждения станет «Мужское начало: образ в кино».

Кинематограф предлагает множество тем и сюжетов, в которых раскрывается многогранный образ настоящего мужчины. Мы увидим воинственно брутальных героев, сентиментально романтичных романтиков и психологически многомерные характеры. От исторических гладиаторов до серийного Джеймса Бонда, от литературных Ромео и Дон Кихота до экранного героя ДиКаприо на «Титанике» — эти истории отражают наш мир. Они рассказывают не только о мужчинах, но и о истинных мужских ценностях, подходящих в контексте Инь и Ян, которые существуют в гармонии, не смешиваясь.

Особое внимание будет уделено фильму Мела Гибсона «Апокалипсис», в котором мужская природа предстаёт практически в первозданном виде. Здесь мы наблюдаем чистую мужскую сущность, свободную от культурных примесей. Фильм отображает природу и законы джунглей, акцентируя внимание на выборе и воле. В этой картине слова вторичны, а мощный саспенс передаётся через визуальную зрелищность, захватывающую акустику, виртуозный монтаж и ювелирно отработанную драматургию.

Намик Исмайлов, режиссёр, сценарист, артист и хореограф, проведет анализ неординарного замысла, грандиозных съёмок и резонанса фильма у зрителей. Приходите в наш киноклуб, чтобы исследовать и обсуждать фильмы как произведения искусства!