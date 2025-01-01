Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Киноклуб с Намиком Исмайловым Тема: «Драма на экране: интонации и грани»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Киноклуб с Намиком Исмайловым Тема: «Драма на экране: интонации и грани»

Киноклуб с Намиком Исмайловым Тема: «Драма на экране: интонации и грани»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Киноклуб в ГУМ Кинозале: Драма на экране

11 сентября в 19:00 в ГУМ Кинозале состоится встреча Киноклуба с Намиком Исмайловым. Темой обсуждения станет "Драма на экране: интонации и грани".

Когда основой для истории служит не выдумка, а события из личной биографии автора, рождается интересный "роман в романе". Это особенно захватывающе, когда такая история адаптируется для большого экрана, и еще более интригующе, если она разворачивается в высшем свете, где вежливость преобладает над искренностью. Подобные "бессловесные диалоги" создают атмосферу, полную тонких интонаций, пауз и выразительных взглядов.

На встрече мы рассмотрим, как перенести литературные нюансы на экран, избавляясь от избыточной литературности и достигая кинематографичности. В качестве примера будет обсуждена драма "Сердце моё", экранизация романа Розамонд Леманн "Гулкая роща", а также другие произведения английской классики.

О Киноклубе

В Киноклубе мы исследуем и обсуждаем фильмы как произведения киноискусства. Намик Исмайлов - режиссер, сценарист, артист, хореограф и комедиограф, который является выпускником Высших режиссерских курсов и Бакинской академии хореографии. Его талант и опыт делают встречу особенно ценной для всех любителей театра и кино.

Не упустите возможность углубиться в мир вдохновения и творчества на стыке литературной и киноискусственной практики!

Купить билет на выставка Киноклуб с Намиком Исмайловым Тема: «Драма на экране: интонации и грани»

Помощь с билетами
Сентябрь
11 сентября четверг
19:00
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 2000 ₽

Фотографии

Киноклуб с Намиком Исмайловым Тема: «Драма на экране: интонации и грани» Киноклуб с Намиком Исмайловым Тема: «Драма на экране: интонации и грани» Киноклуб с Намиком Исмайловым Тема: «Драма на экране: интонации и грани»

В ближайшие дни

Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А — Я»
6+
Живопись Графика Скульптура Объект Инсталляция Классическое искусство
Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А — Я»
24 сентября в 19:00 Центр «Зотов»
от 400 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
21 сентября в 15:00 Музей «В Тишине»
от 2000 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
26 сентября в 13:00 Арт-пространство Futurione
от 1770 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше