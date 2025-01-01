Киноклуб в ГУМ Кинозале: Драма на экране

11 сентября в 19:00 в ГУМ Кинозале состоится встреча Киноклуба с Намиком Исмайловым. Темой обсуждения станет "Драма на экране: интонации и грани".

Когда основой для истории служит не выдумка, а события из личной биографии автора, рождается интересный "роман в романе". Это особенно захватывающе, когда такая история адаптируется для большого экрана, и еще более интригующе, если она разворачивается в высшем свете, где вежливость преобладает над искренностью. Подобные "бессловесные диалоги" создают атмосферу, полную тонких интонаций, пауз и выразительных взглядов.

На встрече мы рассмотрим, как перенести литературные нюансы на экран, избавляясь от избыточной литературности и достигая кинематографичности. В качестве примера будет обсуждена драма "Сердце моё", экранизация романа Розамонд Леманн "Гулкая роща", а также другие произведения английской классики.

О Киноклубе

В Киноклубе мы исследуем и обсуждаем фильмы как произведения киноискусства. Намик Исмайлов - режиссер, сценарист, артист, хореограф и комедиограф, который является выпускником Высших режиссерских курсов и Бакинской академии хореографии. Его талант и опыт делают встречу особенно ценной для всех любителей театра и кино.

Не упустите возможность углубиться в мир вдохновения и творчества на стыке литературной и киноискусственной практики!