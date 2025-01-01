Обсуждение связи театра и кино в ГУМ Кинозале

30 сентября в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет встреча киноклуба с известным киноведом Галиной Аксеновой. Тема обсуждения: «Друзья или враги: театральная пьеса и кинематограф».

Театральная драма и кино

На первый взгляд, театральная пьеса и кино представляют собой близкие искусства. Однако за годы их существования они стали далекими родственниками. Во время обсуждения участники смогут проследить очарование и разочарование кинематографа в отношении театральной драматургии.

Режиссеры, переносившие театр на экран

Особое внимание будет уделено тем режиссерам, которым удалось успешно адаптировать театральные тексты для кино. В числе обсуждаемых фильмов окажется французская лента «Карусель», снятая в 1950 году режиссером Максом Офюльсом. Этот фильм стал знаковым примером переноса театральной атмосферы в кинематограф.

Влияние кинематографа на драматургию

Не менее важным аспектом обсуждения станет изменение театральной драматургии под влиянием кино с второй половины ХХ века. Это изменение затрагивает как стилистику, так и сюжеты, что сделает разговор еще более увлекательным.

Приглашаем всех интересующихся театром и кино присоединиться к этой увлекательной дискуссии!