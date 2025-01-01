Меню
Лекция о творчестве Андрея Тарковского в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на лекцию, посвященную глубокому и многогранному творчеству одного из величайших режиссеров мира – Андрея Тарковского. Особое внимание на этом мероприятии будет уделено роли пейзажа в его фильмах.

Ностальгия и метафизика

Тарковский мастерски сочетает ностальгические деревенские пейзажи и шедевры научной фантастики, например, планету Солярис. В его работах русские просторы соседствуют с тернистыми дебрями Зоны, создавая особую атмосферу.

Пейзаж как метафора

На лекции вы узнаете, как Тарковский наделяет пейзаж метафизическими свойствами, размывая границы между внешним и внутренним миром киногероя. Искусствовед Софья Кучерявенко объяснит, как режиссер использует природу для созерцания и саморефлексии.

Визуальные отсылки

Кроме того, мы рассмотрим визуальные отсылки к шедеврам классической живописи, которые наполняют кадры фильмов Тарковского особым лакомством для зрителей. Это позволит вам глубже понять его уникальный стиль и художественные приемы.

Фрагменты произведений

Не упустите возможность увидеть фрагменты самых значимых работ Андрея Тарковского. Эти кадры не только иллюстрируют его мастерство, но и становятся катализатором для глубоких размышлений о смысле жизни.

Приходите, чтобы погрузиться в мир искусства и насладиться незабываемыми моментами, которые расширят ваши горизонты восприятия кино и живописи.

Сентябрь
21 сентября воскресенье
17:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 500 ₽

