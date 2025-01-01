Кинопоказы с обсуждением: виды доброты

Продолжаем наш проект кинопоказов, ориентированных на фильмы, которые незаслуженно остались без внимания зрителей. В программе — новые фильмы, режиссерские дебюты и картины, которые не получили широкой рекламы в прокате. На каждую встречу киноклуба мы приглашаем известных деятелей Перми из различных сфер, чтобы они стали экспертами и поддержали обсуждение фильма после его просмотра.

Каждый кинопоказ будет сопровождаться вином, стоимость которого включена в билет. Это создаёт атмосферу доверительного общения и делает вечер особенно уютным.

Программа показа

Год производства: 2024

Страна: Ирландия, Великобритания, США, Греция

Жанр: ужасы, драма, комедия

Режиссер: Йоргос Лантимос

В главных ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли и другие

Сюжетные линии

История первая: Смерть Р. М. Ф.

В этой истории офисный работник Роберт на протяжении десяти лет живёт по строгим указаниям своего босса Рэймонда. Рэймонд заботится о финансовом благополучии Роберта и даже контролирует его личную жизнь. Однако однажды он приказывает Роберту устроить автокатастрофу.

История вторая: Р. М. Ф. летит.

Полицейский Дэниэл переживает сильное беспокойство, когда его жена-исследователь пропадает во время морской экспедиции. Счастье возвращается, когда она оказывается жива, но Дэниэл начинает подозревать, что его любимую подменили.

История третья: Р. М. Ф. ест сэндвич.

Эндрю и Эмили участвуют в культе, связанном с магией воды и внутренней чистотой. Им поручено найти девушку, способную воскрешать мёртвых, но похоже, что поиски не увенчались успехом, пока пришедшая в кафе незнакомка не заявляет, что её сестра — именно та, кого они ищут.

Эксперты на встрече

Николай Стрелков — приглашённый гость-эксперт, психолог и врач-психотерапевт с более чем 20-летним стажем.

Инга Путина — ведущая киноклуба, создающая уникальную атмосферу для обсуждения фильмов.

Приходите на кинопоказ, чтобы обсудить фильм с экспертами и единомышленниками!