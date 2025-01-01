Меню
Новогодний кинопоказ в Филармонии «Триумф»

В преддверии Нового года и Рождества Творческое объединение «Триумф» подготовило сюрприз для своих зрителей. В этом декабре у нас пройдет уникальная акция в рамках киноклуба «Кино, вино и домино». Название фильма останется в секрете до начала показа, создавая атмосферу ожидания и интриги.

Классические традиции и новогоднее настроение

Традиционно в декабре проходит серия событий «Enigma», где заранее неизвестен исполнитель или программа концерта. В этом году киноклуб также придерживается этой концепции. Зрителей ожидают не только неожиданные сюрпризы, но и подарки, которые придадут вечеру особое новогоднее очарование.

Фильмы, которые стоит увидеть

Мы продолжаем наш проект кинопоказов, фокусируясь на незаслуженно забытых картинах, новых фильмах, режиссерских дебютах и лентах, которые отсутствуют в широком прокате. Каждая встреча киноклуба станет прекрасной возможностью для обсуждения с известными деятелями культуры Перми.

Обсуждение после показа

После просмотра будет организовано обсуждение, в котором могут участвовать все желающие зрители. Приглашенные эксперты помогут проанализировать художественные и авторские решения фильма, поделятся своими взглядами и мнениями.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события и ощутить атмосферу волшебства предновогоднего времени!

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 800 ₽

