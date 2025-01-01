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КИНОхроника
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КИНОхроника

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возвращение в эпоху 1980-х с группой «КИНОхроника»

«КИНОхроника» — это музыкальный коллектив, который уже несколько лет радует поклонников качественным исполнением культовых песен 1980-х годов. Они с особым вниманием к деталям воссоздают атмосферу легендарных концертов, сохраняя дух времени и энергетику, знакомую миллионам слушателей.

Атмосфера и детали

Музыканты группы тщательно воссоздают не только звучание, но и внешний облик, характерный для эпохи. Инструменты, костюмы и аксессуары подобраны с учётом мельчайших деталей, чтобы зрители могли полностью погрузиться в атмосферу того времени.

Откровения от Ильи Николаева

Лидер группы, Илья Николаев, не только исполняет известные хиты, но и сочиняет собственные композиции. По отзывам слушателей, эти песни настолько близки по духу к музыке 1980-х, что их «можно случайно принять за неизданные записи той эпохи».

Состав группы

  • Илья Николаев — вокал, гитара
  • Андрей Павлов — соло-гитара
  • Антон Шумилин — бас-гитара
  • Павел Лобачевский — барабаны

Что вас ждёт?

Зрителей ожидает как исполнение известных хитов, знакомых каждому, так и авторские композиции, которые уже завоевали любовь слушателей. Это путешествие во времени позволит окунуться в атмосферу 1980-х и почувствовать энергетику этой уникальной эпохи.

Не упустите шанс стать частью незабываемого музыкального события! Приходите, чтобы насладиться живым звучанием любимых песен и открыть для себя новые композиции, которые уже стали частью истории.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 1000 ₽

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