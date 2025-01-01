Возвращение в эпоху 1980-х с группой «КИНОхроника»

«КИНОхроника» — это музыкальный коллектив, который уже несколько лет радует поклонников качественным исполнением культовых песен 1980-х годов. Они с особым вниманием к деталям воссоздают атмосферу легендарных концертов, сохраняя дух времени и энергетику, знакомую миллионам слушателей.

Атмосфера и детали

Музыканты группы тщательно воссоздают не только звучание, но и внешний облик, характерный для эпохи. Инструменты, костюмы и аксессуары подобраны с учётом мельчайших деталей, чтобы зрители могли полностью погрузиться в атмосферу того времени.

Откровения от Ильи Николаева

Лидер группы, Илья Николаев, не только исполняет известные хиты, но и сочиняет собственные композиции. По отзывам слушателей, эти песни настолько близки по духу к музыке 1980-х, что их «можно случайно принять за неизданные записи той эпохи».

Состав группы

Илья Николаев — вокал, гитара

— вокал, гитара Андрей Павлов — соло-гитара

— соло-гитара Антон Шумилин — бас-гитара

— бас-гитара Павел Лобачевский — барабаны

Что вас ждёт?

Зрителей ожидает как исполнение известных хитов, знакомых каждому, так и авторские композиции, которые уже завоевали любовь слушателей. Это путешествие во времени позволит окунуться в атмосферу 1980-х и почувствовать энергетику этой уникальной эпохи.

Не упустите шанс стать частью незабываемого музыкального события! Приходите, чтобы насладиться живым звучанием любимых песен и открыть для себя новые композиции, которые уже стали частью истории.