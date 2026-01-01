Оповещения от Киноафиши
Киноджаз. Немое кино и живая музыка

6+
Возраст 6+

О концерте

КиноДжаз: уникальное сочетание немого кино и живой музыки

В джаз-клубе «EverJazz» состоится проект «КиноДжаз», созданный культурологом и знатоком кино Лилией Немченко. Это необычное мероприятие предложит зрителям окунуться в атмосферу немого кино, озвучиваемого живыми музыкантами.

Музыканты будут импровизировать, наблюдая за фильмом вместе с публикой. Это придаст неповторимый шарм каждому показу. Зрители смогут насладиться игрой музыки, которая будет меняться в зависимости от развития сюжета. Современные мелодии, наложенные на классические сцены, вызывают неожиданную радость и смех, что делает этот проект особенно привлекательным для любителей креативных форматов кино и музыки.

Основной фильм и состав музыкантов, которые создадут волшебную атмосферу, будут объявлены позже. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

 

Март
17 марта вторник
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 700 ₽
21:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 700 ₽

