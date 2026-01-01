Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кино в театре: Вольный стрелок
Киноафиша Кино в театре: Вольный стрелок

Спектакль Кино в театре: Вольный стрелок

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 12+
Возраст 12+

О спектакле

Оперная постановка «Вольный стрелок» на сцене Боденского озера. Кинопоказ в театре

В драматическом театре имени Пушкина состоится уникальный кинопаказ оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». Эта постановка на плавучей сцене Боденского озера сочетает в себе элементы визуального блока, завораживая зрителей яркими эффектами и оригинальными декорациями.

Перед спектаклем с лекцией выступит Людмила Владимировна Гаврилова, профессор и доктор искусствоведения. Она расскажет о значимости произведения, что делает посещение спектакля особенно ценным для зрителей.

Об уникальности спектакля

«Вольный стрелок» — романтическая опера, являющаяся вершиной немецкого романтизма и первой немецкой национальной оперой. В немецкоязычных странах она сохраняет такую же популярность, как «Евгений Онегин» в России. Либретто оперы опирается на легенду о заколдованных пулях, которые стрелок приобретает у дьявола в обмен на свою душу.

Захватывающие эффекты и визуальная магия

Этот спектакль больше напоминает современный блокбастер, чем традиционную оперу. На сцене можно увидеть огнедышащую змею, зомби и прочих необычных персонажей. Запоминающиеся моменты делают Брегенцский фестиваль одним из самых зрелищных мероприятий в мире театра.

Сюжет и атмосфера

Действие оперы разворачивается в Богемии после Тридцатилетней войны, зимой 1690 года. Зрители станут свидетелями завораживающего зимнего пейзажа, напоминающего мрачную сказку, где на фоне снежных и ледяных пейзажей разыгрываются драматические события. Особую атмосферу создают покосившиеся дома, церквушки и колокольни, охваченные наводнением.

На протяжении двух часов на сцене появятся черт, верхом на коне-скелете, огнедышащий дракон, русалки и болотная нечисть. Часы крутятся в обратную сторону, а полная луна вот-вот упадет на землю. Это будет завораживающее представление, полное магии и социальных метафор.

Купить билет на спектакль Кино в театре: Вольный стрелок

Помощь с билетами
В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 650 ₽

В ближайшие дни

38 попугаев
0+
Детский Кукольный
38 попугаев
11 апреля в 11:00 Красноярский театр кукол
от 450 ₽
Илья. Сказание о богатыре
12+
Детский Кукольный
Илья. Сказание о богатыре
1 апреля в 19:00 Красноярский театр кукол
Билеты
Маленькие трагедии
18+
Драма
Маленькие трагедии
18 марта в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше