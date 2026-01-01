Спектакль Кино в театре: Вольный стрелок

Оперная постановка «Вольный стрелок» на сцене Боденского озера. Кинопоказ в театре

В драматическом театре имени Пушкина состоится уникальный кинопаказ оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». Эта постановка на плавучей сцене Боденского озера сочетает в себе элементы визуального блока, завораживая зрителей яркими эффектами и оригинальными декорациями.

Перед спектаклем с лекцией выступит Людмила Владимировна Гаврилова, профессор и доктор искусствоведения. Она расскажет о значимости произведения, что делает посещение спектакля особенно ценным для зрителей.

Об уникальности спектакля

«Вольный стрелок» — романтическая опера, являющаяся вершиной немецкого романтизма и первой немецкой национальной оперой. В немецкоязычных странах она сохраняет такую же популярность, как «Евгений Онегин» в России. Либретто оперы опирается на легенду о заколдованных пулях, которые стрелок приобретает у дьявола в обмен на свою душу.

Захватывающие эффекты и визуальная магия

Этот спектакль больше напоминает современный блокбастер, чем традиционную оперу. На сцене можно увидеть огнедышащую змею, зомби и прочих необычных персонажей. Запоминающиеся моменты делают Брегенцский фестиваль одним из самых зрелищных мероприятий в мире театра.

Сюжет и атмосфера

Действие оперы разворачивается в Богемии после Тридцатилетней войны, зимой 1690 года. Зрители станут свидетелями завораживающего зимнего пейзажа, напоминающего мрачную сказку, где на фоне снежных и ледяных пейзажей разыгрываются драматические события. Особую атмосферу создают покосившиеся дома, церквушки и колокольни, охваченные наводнением.

На протяжении двух часов на сцене появятся черт, верхом на коне-скелете, огнедышащий дракон, русалки и болотная нечисть. Часы крутятся в обратную сторону, а полная луна вот-вот упадет на землю. Это будет завораживающее представление, полное магии и социальных метафор.