Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кино при свечах «Великий диктатор»
Киноафиша Кино при свечах «Великий диктатор»

Кино при свечах «Великий диктатор»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Оживление шедевра: «Великий диктатор» на сцене Особняка Серебрякова

В старинном зале Особняка Серебрякова, озаренном светом сотен свечей, пройдет уникальное театральное событие — постановка знаменитого фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор». Эта крайне смелая для своего времени политическая сатира, ставшая самым кассовым фильмом Чаплина, оживит атмосферу эпохи и поднимет актуальные вопросы через призму юмора.

Сюжет и история

Сюжет картины основан на нелепом курьезе: диктатора несуществующей страны Томании случайно путают с беглым парикмахером еврейского происхождения, который на него удивительно похож. Этот забавный и одновременно трагический сюжет не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

Факты о фильме

  • Фильм собрал в прокате почти 5 миллионов долларов, что для своего времени было колоссальной суммой.
  • «Великий диктатор» стал важным произведением, критиковавшим фашизм и поднимающим вопросы гуманизма.

Информация о билетах

Билеты на спектакль доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 5 минут. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене и насладиться уникальным сочетанием театра и кино в волшебной атмосфере.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1600 ₽

Фотографии

Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор» Кино при свечах «Великий диктатор»

В ближайшие дни

#В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
6+
Классическая музыка
#В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
5 сентября в 20:00 Талион
от 2500 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
20 сентября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1600 ₽
6+
Классическая музыка
Д.Гончар альт, С.Соловьёв фортепиано, аб-т №12
28 февраля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше