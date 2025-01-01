Кино при свечах «Великий диктатор»

В старинном зале Особняка Серебрякова, озаренном светом сотен свечей, пройдет уникальное театральное событие — постановка знаменитого фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор». Эта крайне смелая для своего времени политическая сатира, ставшая самым кассовым фильмом Чаплина, оживит атмосферу эпохи и поднимет актуальные вопросы через призму юмора.
Сюжет картины основан на нелепом курьезе: диктатора несуществующей страны Томании случайно путают с беглым парикмахером еврейского происхождения, который на него удивительно похож. Этот забавный и одновременно трагический сюжет не оставляет равнодушным ни одного зрителя.
Билеты на спектакль доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность спектакля составляет 2 часа 5 минут. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.
Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене и насладиться уникальным сочетанием театра и кино в волшебной атмосфере.