Кино при свечах «Великий диктатор»

Оживление шедевра: «Великий диктатор» на сцене Особняка Серебрякова

В старинном зале Особняка Серебрякова, озаренном светом сотен свечей, пройдет уникальное театральное событие — постановка знаменитого фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор». Эта крайне смелая для своего времени политическая сатира, ставшая самым кассовым фильмом Чаплина, оживит атмосферу эпохи и поднимет актуальные вопросы через призму юмора.

Сюжет и история

Сюжет картины основан на нелепом курьезе: диктатора несуществующей страны Томании случайно путают с беглым парикмахером еврейского происхождения, который на него удивительно похож. Этот забавный и одновременно трагический сюжет не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

Факты о фильме

Фильм собрал в прокате почти 5 миллионов долларов, что для своего времени было колоссальной суммой.

«Великий диктатор» стал важным произведением, критиковавшим фашизм и поднимающим вопросы гуманизма.

Информация о билетах

Билеты на спектакль доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 5 минут. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене и насладиться уникальным сочетанием театра и кино в волшебной атмосфере.