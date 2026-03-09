Кино при свечах. Полночь в Париже

«Полночь в Париже» – кино в особняке

В уникальных интерьерах особняка конца XIX века, в мягком свете сотен свечей, зрители смогут насладиться фильмом Вуди Аллена «Полночь в Париже». Этот фильм, удостоенный премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, предлагает зрителям захватывающую историю о любви и времени.

Сюжет фильма

Главный герой, писатель и романтик, мечтающий о жизни в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы. Однако вскоре он оказывается в прошлом, встречая таких великих личностей, как Хемингуэй, Пикассо и супруги Фицджеральды. В этом волшебном времени он осознает, что именно здесь его место, и мечтает остаться навсегда.

Информация для зрителей

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: столики на две персоны

столики на две персоны Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: все другие ряды, начиная с 4-го

Продолжительность сеанса составляет 1 час 34 минуты. Рекомендуется для зрителей старше 16 лет.