Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кино при свечах. Полночь в Париже
Киноафиша Кино при свечах. Полночь в Париже

Кино при свечах. Полночь в Париже

16+
Возраст 16+

О концерте

«Полночь в Париже» – кино в особняке

В уникальных интерьерах особняка конца XIX века, в мягком свете сотен свечей, зрители смогут насладиться фильмом Вуди Аллена «Полночь в Париже». Этот фильм, удостоенный премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, предлагает зрителям захватывающую историю о любви и времени.

Сюжет фильма

Главный герой, писатель и романтик, мечтающий о жизни в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы. Однако вскоре он оказывается в прошлом, встречая таких великих личностей, как Хемингуэй, Пикассо и супруги Фицджеральды. В этом волшебном времени он осознает, что именно здесь его место, и мечтает остаться навсегда.

Информация для зрителей

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: столики на две персоны
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: все другие ряды, начиная с 4-го

Продолжительность сеанса составляет 1 час 34 минуты. Рекомендуется для зрителей старше 16 лет.

Купить билет на концерт Кино при свечах. Полночь в Париже

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
9 марта понедельник
17:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽
12 апреля воскресенье
21:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 700 ₽
21:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 700 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald
3 апреля в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Руки Вверх!
12+
Поп
Руки Вверх!
27 июня в 20:00 Стадион «Ростов-арена»
от 3500 ₽
Bryz [Romania] & Nils
18+
Электронная музыка
Bryz [Romania] & Nils
4 апреля в 22:00 Embargo
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше