Кино при свечах «Красотка»
Киноафиша Кино при свечах «Красотка»

Кино при свечах «Красотка»

18+
Продолжительность 119 минут
Возраст 18+

О концерте

Показ культовой романтической комедии в Зеленом зале

В пространстве «Вокруг Центр» пройдет показ культовой романтической комедии «Красотка», в которой главные роли исполняют знаменитые актеры Джулия Робертс и Ричард Гир. Этот фильм о любви и самопознании по праву стал классикой жанра.

Сюжет картины рассказывает о финансовом магнате Эдварде Льюисе, который неожиданно останавливается рядом с очаровательной Вивьен. Она работает по особым условиям — только за наличные. Утром Эдвард понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает остаться в его отеле, добавляя некоторый гонорар. Вивьен оказывается окруженной блеском и лжи, преодолевая трудности ради любовного влечения к Эдварду.

Уникальная атмосфера показа

Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века, дополняя показ благородными деталями. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовые элементы создают эффектный фон, а многочисленные свечи добавляют романтики и уюта, позволяя зрителям по-настоящему насладиться атмосферой фильма.

Билеты на показ

В продаже имеются билеты трех категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность кинопоказа — 1 час 59 минут. Это мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Не упустите возможность насладиться этой романтической историей в уникальной атмосфере!

Апрель
26 апреля воскресенье
21:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 700 ₽
Фотографии

Кино при свечах «Красотка» Кино при свечах «Красотка» Кино при свечах «Красотка» Кино при свечах «Красотка» Кино при свечах «Красотка» Кино при свечах «Красотка» Кино при свечах «Красотка»

