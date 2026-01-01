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Кино на сцене. Карнавальная ночь
Киноафиша Кино на сцене. Карнавальная ночь

Спектакль Кино на сцене. Карнавальная ночь

Постановка
Театр им. Ермоловой 12+
Режиссер Олег Меньшиков
Возраст 12+

О спектакле

Художественный руководитель проекта — Олег Меньшиков

Проект «Кино на сцене» представляет собой уникальное сочетание театра и кинематографа, где знаменитые советские фильмы оживают на сцене в исполнении современных актеров.

Необычные импровизации и загадка ролей
В этом проекте артисты театра и кино встречаются, чтобы прочитать сценарий любимого кинофильма, при этом распределение ролей остаётся тайной до самого начала мероприятия.

Праздник для зрителей и участников
Каждый раз «Кино на сцене» превращается в увлекательное представление, полное импровизации, юмора и харизмы, где знакомые реплики и сцены получают новое прочтение.

 

Фотографии

Кино на сцене. Карнавальная ночь Кино на сцене. Карнавальная ночь Кино на сцене. Карнавальная ночь
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