Художественный руководитель проекта — Олег Меньшиков

Проект «Кино на сцене» представляет собой уникальное сочетание театра и кинематографа, где знаменитые советские фильмы оживают на сцене в исполнении современных актеров.

Необычные импровизации и загадка ролей

В этом проекте артисты театра и кино встречаются, чтобы прочитать сценарий любимого кинофильма, при этом распределение ролей остаётся тайной до самого начала мероприятия.

Праздник для зрителей и участников

Каждый раз «Кино на сцене» превращается в увлекательное представление, полное импровизации, юмора и харизмы, где знакомые реплики и сцены получают новое прочтение.